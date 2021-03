Diaporama Stéphanie de Monaco : Sortie en famille avec Albert et les enfants, Camille Gottlieb à l'honneur

Stéphanie de Monaco : Sortie en famille avec Albert et les enfants, Camille Gottlieb à l'honneur

La princesse Stéphanie de Monaco et ses filles, Camille Gottlieb et la styliste Pauline Ducruet lors du défilé de mode prêt-à-porter "Alter" lors de la semaine de la mode à Paris. © Olivier Borde/Bestimage

Pauline Ducruet (en costume bleu), sa mère la princesse Stéphanie (en trench-coat), Camille Gottlieb, le prince Albert et Louis Ducruet lors de l'inauguration de la navette Monaco One, à Monaco le 8 mars 2021.

Camille Gottlieb lors de l'inauguration de la navette maritime Monaco One, dont elle est la marraine, à Monaco le 8 mars 2021.

Charlene de Monaco en famille, et le crâne à moitié rasé, pour adresser ses meilleurs voeux après Noël. Le 26 décembre 2020.

La princesse Stéphanie de Monaco, Andrea et sa femme Tatiana Casiraghi, Pierre Casiraghi, Louis et sa femme Marie Ducruet, Pauline Ducruet, Camille Gottlieb et Gareth Wittstock - Le mardi 2 juin 2020 à Monaco. © Claudia Albuquerque / Bestimage