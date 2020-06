Camille Gottlieb joue les chauffeurs : elle reçoit un gros cadeau de Monaco

La cadette de la princesse Stéphanie est toujours aussi investie dans le domaine de la sécurité routière. Le 18 juin 2020, c'est en sa qualité de présidente de Be Safe que Camille Gottlieb a été reçue par le maire de Monaco, Georges Marsan. La jeune femme de 21 ans et quelques amies membres de l'association ont reçu un mini-bus, qui permettra cet été de remplir leur mission de prévention et de sécurité auprès de certains noctambules à qui leur alcoolémie ne permet plus de prendre leur véhicule pour regagner leur domicile. Une initiative lancée il y a maintenant trois ans.

"Votre message s'adresse prioritairement aux jeunes pour les prévenir et les sensibiliser aux dangers de l'alcool au volant, et je suis certain que vous êtes d'excellents messagers en employant les mots justes et en ciblant les bonnes actions, a notamment déclaré le maire, comme l'a rapporté Monaco Info jeudi. Je suis sûr que ce véhicule [un Toyota Hiace de 8 places, appartenant jusqu'alors à la flotte de la Mairie] sera utilisé à bon escient et j'espère sincèrement qu'il vous aidera à pérenniser le système de navette pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de regagner leur domicile en toute sécurité pour eux-mêmes et les autres, après une nuit parfois trop alcoolisée."



Après avoir perdu un ami durant l'été 2017, victime d'un accident de la route alors qu'il rentrait d'une soirée, Camille Gottlieb et ses amies ont décidé de se mobiliser en lançant Be Safe Monaco en janvier 2018, soutenues non seulement par la princesse Stéphanie, mais également par le prince Albert.