Stéphanie de Monaco : Sa fille Camille Gottlieb se prend pour Kate Middleton... et c'est réussi !

Cette apparition officielle au milieu de la famille Grimaldi, non loin de ses adorables cousins Jacques et Gabriella, a permis au public de voir à quel point Camille Gottlieb avait changé physiquement. Amincie, la fille de la princesse Stéphanie et de son ancien garde du corps Jean-Raymond Gottlieb avait même rassuré ses abonnés Instagram, inquiets de la voir fondre. "Je ne suis pas malade, j'ai juste perdu beaucoup de poids depuis l'été dernier. Je vais très bien", avait-elle expliqué sur le réseau social, en août dernier, tout en confirmant son célibat.

De plus en plus, Camille Gottlieb occupe un rôle de premier plan à Monaco. En mars 2021, entourée des siens, elle avait fièrement endossé son rôle de marraine du bateau Monaco One, une nouvelle navette maritime reliant la principauté à Vintimille (Italie). De quoi étoffer le CV de la jeune femme, qui avait pris la peine de lister ses différentes occupations après avoir été qualifiée d'oisive...