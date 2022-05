Camille Gottlieb : Princesse glamour et survoltée pour une soirée arrosée avec sa "moitié" !

La princesse "bling-bling" est bien de retour. Si la pandémie du Covid-19 a bousculé un temps les plans de quelques fêtards, ces derniers retrouvent depuis leurs marques. Et Camille Gottlieb n'est pas la dernière pour retrouver le dancefloor. La plus jeune fille de Stéphanie de Monaco est en effet, comme beaucoup de jeunes femmes de 23 ans, friande de soirées en boîte de nuit. Et pour l'accompagner, il y en a un qui ne se fait que peu prier, c'est son "âme soeur", comme elle l'aime l'appeler : Medy Antony.

Ce vendredi 6 mai 2022, alors que la veille Pauline Ducruet, sa demi-soeur, assistait au défilé Chanel croisière sur le Rocher en compagnie de son petit-ami Maxime Giaccardi, Camille Gottlieb a visiblement passé une très bonne soirée, bien entourée. Sur Instagram, la fille de la princesse Stéphanie – et de Raymond Gottlieb – a ainsi partagé quelques moments de son passage au Red Room Monte Carlo, un club huppé de Monaco. Bustier décolleté noir et veste de blazer rose flashy, la jeune femme arborait un look stylé et une allure glamour et féminine.

Qui est Medy Antony, sa "moitié" ?

Et c'est naturellement son plus fidèle acolyte qui se cachait derrière l'objectif : Medy Antony. Il s'agit de son meilleur ami depuis déjà de nombreuses années et Camille Gottlieb ne fait que peu de choses sans lui à ses côtés. La princesse de 22 ans appelle même ce dernier son "âme soeur" ou encore "sa moitié", comme souvent partagé sur son compte Instagram. "Joyeux anniversaire à ma moitié", lui avait-elle adressé le 17 octobre dernier. Sur Instagram, ce vendredi 6 mai, le BFF de Camille Gottlieb a également posté un adorable message sur un post-it signé par "ta femme (et unique)", et il se pourrait bien que ces jolis mots soient ceux de Camille Gottlieb.