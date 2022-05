Pauline Ducruet et Maxime Giaccardi : élégant et assorti, le couple rayonne au défilé Chanel !

Ce jeudi 5 mai, les célébrités s'étaient donné rendez-vous sur le Rocher. L'hôtel Monte Carlo Beach a été pour l'occasion privatisé par Chanel, afin que le marque puisse faire découvrir son prestigieux défilé croisière. Premier show à ouvrir la saison, le Chanel Cruise 2023 a attiré de nombreuses personnalités parmi lesquelles Kristen Stewart, Vanessa Paradis ou encore Caroline de Maigret. Et bien entendu les figures célèbres de Monaco ont brillé lors de cet évènement. Ainsi, Charlotte Casiraghi, ambassadrice de la prestigieuse maison, a misé sur un total look jean quand sa cousine Pauline Ducruet a elle aussi fait sensation dans un look plus casual... et au bras de son compagnon !

En effet, si elle a pris la pose seule quelques instants, vêtue d'un simple jean flare et d'un t-shirt blanc, avec sac Chanel rose pour sublimer le tout, la fille de Stéphanie de Monaco – et de Daniel Ducruet – a rapidement rejoint Maxime Giaccardi, son petit ami. Le couple, qui a officialisé sa relation il y a un an, a pris part à ce défilé croisière Chanel. Point de vue a ainsi publié des photos du couple sur Instagram et ils y apparaissent assortis et élégants. La soeur de Louis Ducruet et demi-soeur de Camille Gottlieb a cette fois-ci misé sur un total look noir, comme son compagnon. Le couple était tout sourire, non loin des autres invités, comme Dimitri Rassam, l'époux de Charlotte Casiraghi, mais aussi la princesse Caroline de Hanovre, Carole Bouquet ou encore Sofia Coppola.