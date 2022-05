Kristen Stewart en mini-robe, Pauline Ducruet décontractée... Nuée de stars au défilé Chanel

Monaco n'a jamais autant brillé que ce jeudi 5 mai. Le Monte Carlo Beach du Rocher a privatisé ses lieux pour dévoiler le défilé croisière exceptionnel de la marque Chanel. Un événement auquel Charlotte Casiraghi, ambassadrice et porte-parole de la griffe, a évidemment participé. En total look jean, la cavalière de 35 ans a fait sensation, inspirant certaines des autres personnalités présentes pour l'occasion. Vanessa Paradis était elle aussi en jean. Un look casual et décontracté surmonté d'une veste en tweed, matière emblématique de Chanel.

Même chose pour Pauline Ducruet, la fille née des amours entre Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet. La jeune femme avait opté pour un jean flare clair et un tee-shirt, tenue agrémentée d'un sac rose Chanel, évidemment. Kristen Stewart, égérie Chanel, a quant à elle choisi une mini-robe faite de sequins en véritable amoureuse de la marque qu'elle a représentée plusieurs fois dans le passé.

L'actrice Tilda Swinton, également ambassadrice, a pris place dans l'assemblée, à l'image de Caroline de Maigret, de l'artiste Sébastien Tellier et son épouse Amandine de la Richardière, Sofia Coppola, l'une des réalisatrices du spot publicitaire de ce défilé Chanel, Caroline de Monaco, mère de Charlotte Casiraghi, ou encore du rappeur Abd Al Malik. Tatiana Casiraghi, femme d'Andrea Casiraghi, était au côté de sa belle-soeur pour découvrir la nouvelle collection proposée par Chanel.