Pauline Ducruet : Créatrice émue dans les bras de sa mère Stéphanie de Monaco

Rihanna, le footballeur Paul Pogba, les héros de la série Euphoria... Les stars se pressent aux événements de la Fashion Week parisienne ! Stéphanie de Monaco s'est jointe à la fête. La princesse a chaleureusement félicité sa fille créatrice de mode, Pauline Ducruet, pour la réussite de son défilé.

Alter ne figure pas sur le calendrier officiel de cette Paris Fashion Week, mais s'est tout de même glissé dans le programme ! La marque et sa fondatrice Pauline Ducruet ont dévoilé leur nouvelle collection ce mardi 1er mars 2022, une collection unisexe portée par les modèles de ce défilé mixte, auquel Stéphanie de Monaco a assisté. Stylée dans un perfecto bordeaux conçue par Alter, la princesse de 57 ans s'est glissée en coulisses pour embrasser chaleureusement sa fille.

Ce défilé, Pauline l'a suivi attentivement en backstage. La jeune femme habillée d'un costume vert a veillé aux moindres détails et retouché les tenues de chaque mannequin. Pauline Ducruet a ensuite célébré le bon déroulement de l'événement avec eux et fait couler quelques larmes.

Pauline Ducruet a créé Alter en 2018. Elle ne présente et ne produit qu'une seule collection par an, ignorant ainsi le rythme imposé par les saisons printemps-été et automne-hiver, et par l'industrie de la mode.

4 ans après la création de sa marque, Pauline bénéficie toujours du soutien inconditionnel de sa mère, qui ne manque jamais un défilé, ainsi que du reste de sa famille. Son petit ami Maxime Giaccardi est certainement avec elle, par la pensée ; le jeune homme profite actuellement de vacances en Alaska.

La Fashion Week parisienne a commencé lundi 28 février 2022. Elle est consacrée aux collections prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2022-2023. Cette folle semaine prendra fin le mardi 8 mars 2022.