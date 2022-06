Camille Gottlieb magnifique en robe Zara : soirée intime avec Médy Anthony

Camille Gottlieb a illuminé tout Monte-Carlo en début de semaine, à l'occasion d'une sortie nocturne au restaurant "La Môme Monte-Carlo". La fille de Stéphanie de Monaco a publié une série de photos sur Instagram pour partager à ses fans la soirée qu'elle aurait vraisemblablement passé au côté de son acolyte Medy Anthony. Sur le premier cliché, la jolie blonde apparait dans une magnifique robe rose en satin de la marque Zara, juste devant le port et les yachts de la principauté.

Sur le second, on y voit des petits plats très appétissants du restaurant La Môme Monte-Carlo et sur le dernier on aperçoit son ami en train, visiblement, de célébrer son anniversaire puisqu'il reçoit un gâteau avec une bougie qui crépite. "Je voulais terminer ce carrousel avec cette photo de mon meilleur ami, qui est juste heureux" a commenté la belle blonde en légende, en rajoutant un petit émoji coeur.