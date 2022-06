Camille Gottlieb fait une déclaration d'amour à "l'homme de sa vie"

Une relation fusionnelle

"Je n'échangerais ma famille contre une autre pour rien au monde", expliquait la jeune femme de 23 ans dans le magazine Point de vue en 2018. Un attachement à sa famille, et notamment à son père, qu'elle n'a jamais nié puisqu'elle n'hésite jamais à partager des photos de sa famille lorsque l'occasion s'y présente. "Au plus beau, au plus gentil, intelligent, musclé, généreux, fou, et surtout au plus drôle des papas du monde entier ! [...] Désolée, mais mon coeur appartient à mon papa" avait-elle déjà déclaré à son papa en 2017 pour son anniversaire. Et rebelote quelques mois plus tard, à l'occasion de la fête des pères.

Mais celle qui a retrouvé le gout de la fête depuis le covid est tout aussi proche de sa mère. Notamment depuis le décès de son grand-père, le prince Rainier III, en 2005. Une disparition qui l'avait profondément touchée. Elle lui avait rendu hommage le 31 mai 2019 en publiant deux photographies de famille sur lesquelles il apparaissait. "Tu me manques", "Je t'aime" avait-elle écrit. Une déclaration d'amour survenue quelques semaines seulement après ses confidences sur sa perte de poids. "Je ne suis pas malade, j'ai juste perdu beaucoup de poids depuis l'été dernier. Je vais très bien" avait-elle assuré auprès de ses fans à l'époque sur Instagram.

Camille Gottlieb avait notamment fait parler d'elle pour la bonne cause en 2018 lorsqu'elle a décidé de fonder l'association Be Safe Monaco pour inciter les jeunes et leurs parents à prendre conscience des dangers de l'alcool au volant.