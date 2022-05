Thylane Blondeau chic en robe courte avec Camille Gottlieb et les VIP pour une soirée mode

Si toutes les personnalités françaises et internationales aimeraient pouvoir gravir, un jour, les fameuses marches du Palais des Festivals de Cannes, la plupart aiment également venir sur la Croisette pour profiter des soirées qui s'y déroulent ! Et après deux ans de pause en raison du Covid, celles-ci sont reparties de plus belle, encore plus folles qu'avant.

C'état notamment le cas ce samedi 21 mai lors de la soirée organisée pour le bijoutier APM Monaco sur la plage La Môme. Si l'on a pu y croiser de nombreux influenceurs, les personnalités de la mode étaient également venues en nombre : Baptiste Giabiconi, en total look blanc, a longuement posé avec la jeune mannequin Thylane Blondeau, dont le nom est de plus en plus incontournable dans le milieu, alors qu'elle n'a que 21 ans.

Il faut dire que la fille de Véronika Loubry a commencé le mannequinat à 4 ans et qu'elle a déjà posé pour les plus grands. Au cours de cette belle soirée, elle a pu croiser certaines de ses collègues, comme la jeune Clara Berry, 27 ans, qui mène une carrière fulgurante depuis ses débuts, ou la canadienne Coco Rocha. Sylvie Tellier, magnifique dans une robe jaune poussin au bras de son mari, était également venue profiter de la soirée mais sans Miss France, Diane Leyre, qui était en pleine élection régionale. La patronne des Miss serait d'ailleurs sur le départ...

Bien sûr, certaines actrices étaient également présentes, en marge du Festival. Mylène Jampanoï, longtemps actrice de séries télévisées, était absolument superbe avec son chemisier blanc et ses escarpins nude. Fanny Valette, quant à elle, avait choisi une robe très colorée, à l'inverse de Frédérique Bel et de sa tenue entièrement noire.

Vue dans la deuxième saison de la série Validé, Fatou Guinea, enfin, a pu croiser le danseur de Danse avec les Stars Maxime Dereymez mais surtout Camille Gottlieb, la fille cadette de Stéphanie de Monaco. Fan de mode, comme sa soeur et ses cousines, la jeune femme de 23 ans était quant à elle vêtue d'une longue robe bleue. Représentant parfaitement le chic et le glamour monégasque, la petite soeur de Louis et Pauline Ducruet était absolument magnifique !