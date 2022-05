Thylane Blondeau sublime en bikini : elle défile pour Etam, dans un décor de rêve

Ce n'était pas le débarquement mais les canons étaient de sortie, sur la plage du Domaine de Murtoli (Sartène) ce jeudi en Corse ! De nombreuses Miss et de sublimes mannequins étaient attendues pour le défilé Etam Croisière 2022, délocalisé loin de Paris pour la première fois. L'occasion de croiser dans ce décor paradisiaque, entre autres, Iris Mittenaere ou Laury Thilleman.

Tandis que les sublimes jeunes femmes ont offert un spectacle exceptionnel en défilant les pieds dans l'eau, une silhouette s'est démarquée. Du haut de son 1m68, la sublime Thylane Blondeau a enflammé la plage corse en se présentant dans un bikini torride. Le bas de son maillot était de couleur beige et accompagné d'une simple ceinture en tissu portée à la taille, rappelant étrangement celui d'Ursula Andress dans James Bond contre Dr.No et sa mythique sortie de l'eau sur la plage. Son haut de maillot, sans bretelles, était blanc avec de léger motifs bleu. La fille de Véronika Loubry et Patrick Blondeau avait agrémenté son style estival de quelques mèches tressées et décorée de quelques coquillages.

Constance Jablonski a également illuminé de toute sa splendeur l'événement. La jeune femme de 31 ans, égérie Etam depuis plusieurs années, est apparue dans un maillot une-pièce, noir et jaune sur le bas, qui s'élargissait au niveau des épaules et était complété par un haut de maillot gris. Le mannequin, en couple avec le champion de BMX Matthias Dondois était, au vu de son large sourire, très détendu et à l'aise pour ce rendez-vous mode. Les mannequins Katia Colomer, Daniel Illescas, Chloé Lecareux, Zoïa Mossour étaient également du défilé.