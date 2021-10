Thylane Blondeau en bombe "so 80's" au défilé Etam : son fiancé à chaud, Véronika Loubry si fière

Du haut de ses 20 ans, Thylane Blondeau poursuit sa carrière de mannequin avec aisance. Lundi 4 octobre, la fille de Véronika Loubry et du footballeur Patrick Blondeau a défilé en sous-vêtements lors du Etam Live Show édition 2021, organisé devant l'Opéra Garnier de Paris. Si elle a pu compter sur les encouragements de son fiancé Ben Attal en front row, sa mère n'a pas manqué de témoigner sa fierté à distance, sur Instagram.

En brassière, culotte à plumes façon Black Swan et sandales lacées à talons hauts, le jeune mannequin a fait une apparition remarquée sur le podium, non loin des tops Constance Jablonski et Isabeli Fontana, ou encore de la populaire Lena Simonne, l'épouse de Roméo Elvis. Bien installé au premier rang, Benjamin Attal n'a rien manqué du passage de sa petite amie et relayé une vidéo en Story, témoignant de son "coup de chaud" (voir diaporama).

Sur Instagram également, Véronika Loubry a commenté : "Démarche so 80 ma ptite Thythy @thylaneblondeau pour @etam hier soir (...). Je suis fière de toi ma chérie car j'imagine ton stress." Pourtant, la "ptite Thythy" n'a rien laissé paraître ! Si elle avait déjà assisté à l'édition 2020 du Etam Live Show, en tant qu'invitée de marque, c'était sa toute première fois sur le catwalk en culotte.