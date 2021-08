Roméo Elvis et Lena Simonne mariés : le couple confirme avec une vidéo de la cérémonie

Roméo Elvis et Lena Simonne se sont bien mariés ! Le rappeur de 28 ans et sa belle, mannequin de profession, ont officialisé leur union sur les réseaux sociaux. Alors que plusieurs clichés de la cérémonie ont fuité dans la journée, les jeunes mariés ont décidé de confirmer eux-mêmes la bonne nouvelle.

C'est dans un cadre bucolique que le frère d'Angèle et sa chérie se sont mariés, certainement ce week-end. Lena Simonne a dévoilé une courte vidéo de leur réception, lundi 23 août 2021, qui s'est tenue en extérieur à l'Hôtel de France et de Russie, en Dordogne, d'après les informations de Voici.

On peut voir le jeune couple devant une vieille chapelle s'embrasser tendrement sous les applaudissements de leurs invités. Roméo Elvis porte un costume bleu marine à carreaux, accessoirisé d'un noeud papillon rouge bordeaux. Sa compagne, de dos et les cheveux lâchés, porte une somptueuse robe blanche moulante, fendue au niveau de la jambe. Apparemment au comble du bonheur, Roméo Elvis n'a pas pu s'empêcher de serrer sa belle dans ses bras et de la porter sous les hurlements de la foule.