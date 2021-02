Roméo Elvis en couple : Lena Simonne évoque son "amour" pour la première fois depuis la polémique

Roméo Elvis et Lena Simonne s'aiment toujours, malgré la grosse polémique. Le chanteur et sa compagne étaient restés plutôt discrets sur l'avancée de leur relation depuis l'éclatement de l'affaire en septembre dernier. Une ancienne fan expliquait que Roméo Elvis l'avait agressée dans une cabine d'essayage d'une friperie bruxelloise quelques mois auparavant. Depuis, le mannequin et le rappeur n'avaient pas publié de photos d'eux ensemble, alimentant ainsi les rumeurs d'une rupture.

Il fallait attendre que l'affaire se tasse, et le jour de la Saint-Valentin, pour que l'un d'entre eux ne démente ces rumeurs. Le dimanche 14 février 2021, Lena Simonne a publié une photo d'elle et de Roméo Elvis, ensemble à la piscine avec la légende suivante : "2012-2021 mon meilleur pote, mon amour, mon amant". L'égérie Etam en profitait pour dévoiler le tout premier message jamais échangé avec sa future moitié. "T vraiment une fille charmante j'aimerai bien à l'avenir te rencontrer dans st luc mais t'es super discrète pas souvent moyen de te voir", écrivait Roméo Elvis, le 11 février 2012. Un message qui a donné lieu à une longue relation.