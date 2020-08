Roméo Elvis en couple : qui est sa compagne Lena Simonne ?

Depuis 2015, il ne pleut jamais chez Roméo Elvis. Le rappeur, pourtant bruxellois, doit ce beau temps à sa chérie, son Soleil, Lena Simonne. Ensemble depuis 2015, les deux personnalités ont peu à peu accepté de documenter leur histoire. On en sait donc désormais un peu plus sur ce mannequin talentueux (et en vogue), et sur son histoire avec Roméo Elvis.

On dit d'abord que Lenita et son homme se seraient rencontrés lors d'une conférence sur les reptiles, leur passion commune. Il suffit d'écouter 30 secondes de ses chansons pour comprendre qu'il adore (vraiment) beaucoup les crocodiles. "Le croco, c'est moi. Il a l'air féroce, mais il est retenu par une femme qui regarde droit devant. C'est ma petite copine Lenita, à qui j'ai dédié le titre Soleil. Moi, je surveille, elle me protège", avait-il expliqué lors d'une interview à Marie Claire.

Originaire du Sud de la France, Lena Simonne a vu sa carrière décoller depuis 2016, année où elle a intégré l'agence New Wave Management. Depuis, on a pu la voir dans une flopée de campagnes, de Nasty Gal, Etam, Rouje, à Sézane ou encore Chantelle en passant même par Off-White.

Régulièrement, Lena Simonne organise des collectes de vêtements et de matériel de premiers soins pour les femmes SDF, mais aussi pour les réfugiés, en porte à porte, en Belgique et en France.

Si vous les suivez sur Instagram, vous savez que Roméo Elvis et Lena Simonne ont mis le cap sur le Sud de la France cet été. "J'aime bien partir en Espagne ou dans le Sud de la France, avec ma copine et une dizaine de potes. On loue une grande maison en bord de mer et... on ne fait pas grand-chose", confiait-il à Elle l'été dernier. L'occasion d'en savoir plus sur le contenu de leurs journées estivales. "Je me lève tôt, vers les 7h, et je file à la plage me baigner quand il n'y a encore pas grand monde. Avec ma copine, on se pose ensuite sur des serviettes et je la regarde se faire bronzer (elle aime beaucoup ça) tout en écoutant de la musique. Elle et moi, c'est le grand amour", expliquait-il.