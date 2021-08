Roméo Elvis marié à Lena Simonne ? Des photos qui en disent long...

Roméo Elvis est-il marié ? Le rappeur belge de 28 ans, en couple de longue date avec la charmante Lena Simonne, aurait franchi le pas. Sur Instagram, on a pu voir une flopée de photos du couple dans un cadre romantique, monsieur en costume avec noeud papillon et madame en belle robe blanche...

Dimanche 22 août 2021, était-ce la date de mariage de Roméo Elvis ? Tout porte à croire que oui. Des proches du rappeur et de sa compagne Lena - comme par exemple Diane Kari, créatrice de Fripouille vintage - ont posté des photos et vidéos sur les réseaux sociaux montrant tour à tour des rangées de chaises alignées dans un parc, la jeune femme se faisant coiffer et maquiller mais aussi et surtout les amoureux face à face échangeant des discours. Le doute, qui était déjà peu permis, n'a pas vraiment duré puisqu'on a pu repérer une bague à la main de l'artiste. "Préparez les mouchoirs", a commenté en story Diane Kari. La cérémonie aurait eu lieu à l'Hôtel de France et de Russie, en Dordogne, rapporte Voici.

Ce mariage intervient après une énième polémique ayant touché Roméo Elvis. Le rappeur, déjà accusé dans le passé de racisme et d'homophobie, s'est retrouvé au coeur d'une affaire d'agression sexuelle. L'artiste avait d'ailleurs pris les devants en confirmant rapidement les accusations de sa victime et présentant ses excuses. "Oui, j'ai pris conscience d'avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu'un, croyant répondre à une invitation, qui n'en était pas une, et m'arrêtant dans les instants qui ont suivi dès que j'ai compris. Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne", avait-il alors réagi.

Une affaire qui avait malheureusement aussi rebondi sur sa célèbre soeur, la chanteuse Angèle. Celle-ci, dont on ne sait pas si elle était présente au mariage, avait été contrainte de réagir.