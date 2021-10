Thylane Blondeau fiancée ! Après un an d'amour, déjà le mariage avec Ben Attal

Il y a les célébrités qui font leurs grandes annonces sur les réseaux sociaux, et celles qui préfèrent encore la discrétion. En couple depuis plus d'un an avec un certain Benjamin Attal, la jeune et jolie Thylane Blondeau est prête pour le mariage. Sur leurs comptes Instagram respectifs, les amoureux ont effet indiqué qu'ils étaient fiancés.

Plutôt que de faire une publication dédiée, avec photo de couple, bague au premier plan et tendre baiser sur fond de coucher de soleil, le mannequin de 20 ans et son petit ami se sont contentés de mettre à jour leurs "bios" Instagram en ajoutant la mention "Engaged" (fiancé) accompagnée d'un émoji bague pour lui, et de coeurs pour elle. Une initiative qui ne laisse que peu de place au doute ! Mais, c'est qu'on aimerait bien avoir un aperçu de la bague tout de même...

Bien qu'ils la jouent profil bas sur leurs fiançailles, Thylane Blondeau et son compagnon ne sont pourtant pas du genre pudique. Il n'est pas rare de voir le couple relayer des photos à deux sur les réseaux sociaux. Une romance que Véronika Loubry, la mère de Thylane Blondeau, semble pleinement valider, si l'on en croit les nombreux messages enjoués qu'elle laisse en commentaires de leurs publications Instagram respectives.