Thylane Blondeau amoureuse : sa déclaration d'amour à Ben pour son anniversaire

Sur son compte Instagram privé, Thylane s'est montrée moins réservée. Elle y a publié d'autres photos de Ben et elle dans sa story du jour, dont une d'eux au lit et une autre en train de s'embrasser dans le désert. "Bon anniversaire à mon roi... Je t'aimmmmmme", écrit la jolie blonde sur les deux clichés.

Avant de rencontrer Ben Attal, Thylane Blondeau sortait avec Milane Mirette. Ils avaient entamé une idylle en décembre 2018. L'été dernier, le duo avait notamment profité de vacances à Saint-Tropez et Saint-Barthélemy, avant de s'afficher à Disneyland Paris en novembre 2019.

"J'ai beaucoup appris de toi, et je change beaucoup grâce à toi et j'en suis très reconnaissante. Tu m'as surtout appris à être forte, à croire en moi et à respecter les autres, à ignorer ce que les gens pensent et disent sur moi et sur nous, et que nous sommes plus forts ensemble (...). Je t'aime et serai toujours à ton côté", avait écrit Thylane sur Instagram. Son histoire avec Milane a pris fin au printemps dernier.