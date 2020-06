Thylane Blondeau séparée de Milane... et déjà en couple !

L'égérie Cacharel avait entamé une idylle avec Milane en décembre 2018. L'été dernier, le duo avait notamment profité de vacances à Saint-Tropez et Saint-Barthélemy, avant de s'afficher à Disneyland Paris en novembre 2019. "J'ai beaucoup appris de toi, et je change beaucoup grâce à toi et j'en suis très reconnaissante. Tu m'as surtout appris à être forte, à croire en moi et à respecter les autres, à ignorer ce que les gens pensent et disent sur moi et sur nous, et que nous sommes plus forts ensemble (...). Je t'aime et serai toujours à ton côté", avait partagé Thylane sur Instagram, en août dernier.