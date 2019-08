Thylane Blondeau très amoureuse : doux baiser avec Milane Merrite

Thylane Blondeau a très tôt fasciné les foules par sa splendeur et sa grâce unique. Après avoir défilé pour Jean Paul Gaultier, lors de la Fashion Week de Paris alors qu'elle avait 4 ans, elle avait été élue "plus belle petite fille du monde" en 2007. Et depuis, les contrats s'accumulent. On l'a vue, entre autres, représenter les produits des marques L'Oréal, Lolita Lempicka ou encore Dolce & Gabbana. Preuve que le temps n'efface pas la délicatesse de ses traits, Thylane Blondeau a même obtenu la palme remise par TC Candler en 2018 - qui établit, chaque année, le Top 100 des plus beaux visages. Une chance que Milane Meritte savoure certainement à chaque moment qu'il passe auprès d'elle.