Thylane Blondeau : Amoureuse à Disneyland Paris, sa photo "très clichée"

Thylane et Milane sont en couple depuis le mois de décembre 2018. Les amoureux ont passé une partie des vacances d'été ensemble, à Saint-Tropez, puis à Saint-Barthélemy.

Plus récemment, la fille de Veronika Loubry a adressé une déclaration d'amour à son chéri. Le jeune homme a eu 19 ans au mois d'août, occasion toute trouvée pour Thylane pour avouer ses sentiments publiquement. "J'ai beaucoup appris de toi, et je change beaucoup grâce à toi et j'en suis très reconnaissante. Tu m'as surtout appris à être forte, à croire en moi et à respecter les autres, à ignorer ce que les gens pensent et disent sur moi et sur nous, et que nous sommes plus forts ensemble ! Je te souhaite le meilleur des anniversaires !!! J'aimerais que tu saches à quel point je t'aime et à quel point tu es important pour moi... Je t'aime et serai toujours à ton côté !!", écrivait-elle sur Instagram.