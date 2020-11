Thylane Blondeau : Lumineuse pour les fêtes à Paris, Veronika Loubry fière

La saison des fêtes a officiellement commencé ! Thylane Blondeau en a donné le coup d'envoi en illuminant le quartier du Faubourg Saint-Honoré, dans le 1er arrondissement de Paris. Sa mère Veronika Loubry a assisté à l'événement à distance, grâce à un live Instagram.

"Loin des yeux, près du coeur", dit le dicton ! Thylane Blondeau et sa mère Veronika Loubry l'ont parfaitement illustré ce jeudi 19 novembre 2020, date des illuminations du Comité Faubourg Saint-Honoré. Le mannequin de 19 ans en était la marraine et a fait son retour à Paris pour inaugurer les lumières de Noël de Saint-Honoré. Sa maman, confinée à Aix-en-Provence, a assisté à l'événement grâce à un live Instagram sur son compte suivi plus de 130 000 abonnés.

Jeudi à Paris, Thylane Blondeau était accompagné du président de la maison de joaillerie Heurgon, Benjamin Cymerman. Pour l'occasion, l'association Winter Time Paris a lancé une tombola digitale soutenue par les maisons Chanel, Hermès ou encore Messika. L'argent récolté par la vente des billets de cette tombola (vendus 10 euros) sera entièrement reversé à la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

Thylane Blondeau faisait son retour à Paris, qu'elle avait quitté après la dernière Fashion Week, en septembre. La jolie blonde avait notamment assisté au défilé Etam Lingerie, le 29 septembre dernier, et y avait croisé de nombreuses célébrités. La comédienne Camille Lellouche, Thomas Dutronc, Alysson Paradis, Alice Belaïdi, Baptiste Giabiconi, Élodie Fontan, Alice Isaaz, Jean-Roch, Aïssa Maïga ou encore Vincent Elbaz avaient répondu à l'invitation de la marque de lingerie.