Véronika Loubry : Retrouvailles complices avec sa fille Thylane Blondeau

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités sont plus proches de leurs fans. Véronika Loubry partage son quotidien avec les siens, et ne manque jamais une occasion de flatter ses enfants. Elle se délecte d'avoir retrouvé sa fille Thylane Blondeau pour un week-end, avant un nouveau voyage du mannequin...

Veronika Loubry compte plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Elle y a publié une nouvelle photo ce jeudi 23 janvier 2020, début d'un week-end passé avec sa fille Thylane Blondeau. L'ancienne animatrice télé de 51 ans ne pouvait garder son excitation pour elle !

"Tellement heureuse de t'avoir avec nous 3 jours... que le temps nous semble long quand nos enfants prennent leur envol, écrit Véronika Loubry en légende. Je suis heureuse et fière de toi... keep going ma chérie. bon New York tu vas cartonner j'en suis certaine... nous t'aimons et croyons fort en toi."