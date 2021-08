Thylane Blondeau et son chéri Ben Attal : langue contre langue, bisou coquin

A seulement 20 ans, Thylane Blondeau vit une belle histoire d'amour avec Ben Attal. La demoiselle, mannequin et comédienne, est du genre passionnée. Elle ne rate jamais une occasion de passer du bon temps avec son compagnon et d'échanger de langoureux baisers avec lui.

Alors qu'elle passe ses vacances à Saint-Tropez, Thylane Blondeau fait la fête, dévalise les boutiques, se détend au soleil et, surtout, profite de son amoureux. Sur le compte Instagram de Ben Attal, on peut d'ailleurs découvrir depuis quelques jours les coulisses de cette chouette escapade ensoleillée. Le 12 août 2021, il a notamment partagé une photo de lui et sa belle échangeant un baiser... langue contre langue. Un moment qui en dit long sur la complicité du jeune couple, sans doute encore dans l'euphorie des débuts d'une relation. Thylane Blondeau et Ben Attal ont officialisé leur relation au début de l'été 2020.

Si Thylane, mannequin signée chez IMG/WME et actrice notamment vue au cinéma dans Belle et Sébastien : L'aventure continue, se la coule douce en vacances avec son amoureux elle n'en oublie pas pour autant de voir aussi sa célèbre maman. Ainsi, dans la story du compte de Véronika Loubry, on a pu constater que celle-ci a reçu la visite de sa fille et son chéri Ben, chez elle dans le Sud. Au programme ? Dîner en famille sur la terrasse, plongeon dans la piscine et même partie de pétanque.