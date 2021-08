Thylane Blondeau et son chéri Ben Attal : le grand amour en vacances

Saint-Tropez fait partie des destinations de vacances préférées des stars. Thylane Blondeau y a elle aussi posé ses valises. La jolie blonde est accompagnée de son petit ami Ben Attal, avec qui elle échange les mots d'amour en commentant leurs photos souvenirs.

Comme de nombreux influenceurs, Thylane et Ben postent les clichés de leur été sur Instagram. Le jeune homme en a publié de nouveaux le week-end dernier. Les images datent de la fin du mois de juillet et le montre en train de se baigner et d'embrasser sa petite amie sur la plage du Club 55, à Saint-Tropez. En bikini, Thylane expose ses tatouages discrets, sur l'omoplate droite et aux côtes, côté gauche.

"Je t'aime mon bébé", a écrit Thylane en commentant la publication de son chéri. Sa mère, Veronika Loubry, est elle aussi sous le charme du jeune couple. "Des stars", a-t-elle ajouté en signant son propos d'emojis d'amour. Grâce aux réseaux sociaux, l'ex-animatrice télé suit l'évolution de cette relation, qu'elle approuve entièrement.