Veronika Loubry amoureuse : "My love", "my essential", elle célèbre Gérard, l'homme de sa vie

Chaque journée est unique auprès de son Gérard. Mais ce mercredi 18 août l'est encore un peu plus pour Veronika Loubry... puisque son homme célèbre son anniversaire ! Sur son compte Instagram, l'amoureuse transis a donc rendu un bel hommage à la star du jour en partageant tout un tas de photos de couple, à la montagne, au restaurant ou à la plage, toutes plus adorables les unes que les autres. "Happy bday à celui qui partage, avec douceur, amour et bienveillance, ma vie, écrit-elle. Celui qui me canalise et m'apaise. A celui qui est le meilleur des beaux-pères de l'univers. A celui qui accepte que la cuisine ne soit pas mon lieu de prédilection. Bref, happy you mon biker, my love, my essential. Joyeux anniversaire mon amoureux."

Et dire qu'elle pensait ne jamais retrouver l'amour. Quand elle s'est séparée du footballeur Patrick Blondeau, le père de ses deux enfants, l'ancienne animatrice avait décidé de tirer un trait sur sa vie sentimentale. Et pourtant, il y a cinq ans, le destin lui a donné tort, lui démontrant que la vie ne s'arrêtait pas après un échec sentimental en mettant Gérard Kadoche sur sa route. "J'avais fait une croix dessus, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Gala. Je me disais : ma première partie de vie est faite, il n'y en aura pas de seconde, je vais élever mes enfants. Je suis restée seule neuf mois, dix mois, onze mois. Un an après ma séparation, j'ai rencontré cette force tranquille qui est arrivée tranquille..."