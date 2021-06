Véronika Loubry folle amoureuse de Gérard : "Il a rallumé la flamme !"

Elle est une femme amoureuse ! Et pourtant, Véronika Loubry revient de loin. Après s'être séparée du footballeur Patrick Blondeau, père de ses deux enfants, l'ancienne animatrice avait décidé de passer à autre chose. De ne plus croire aux élans du coeur. Ça, c'était avant. Il y a plus de cinq ans, elle a croisé la route de Gérard Kadoche pour ne plus jamais la quitter. Ils vivent en harmonie à Aix-en-Provence. "J'avais fait une croix dessus, se souvient-elle, pourtant, dans les colonnes de Gala. Je me disais : ma première partie de vie est faite, il n'y en aura pas de seconde, je vais élever mes enfants. Je suis restée seule neuf mois, dix mois, onze mois. Un an après ma séparation, j'ai rencontré cette force tranquille qui est arrivée tranquille..."

Je n'ai pas eu beaucoup d'amoureux, je suis la fille d'un seul homme

Gérard Kadoche n'en était pas non plus à son coup d'essai. Père de deux grandes filles, grand-père, il a divorcé de son ex en 2002. C'est pourquoi, face à ce "coup de foudre" incroyable pour Véronika Loubry, il a pris peur. Les sentiments allaient-ils retomber comme un soufflé ? "Je ne me consacrais qu'à l'éducation de mes enfants, j'avais oublié que je pouvais être une femme, rappelle l'ambassadrice d'hôtels de luxe. Et puis un jour, il a rallumé la flamme et m'a dit : 'Cette autre partie de notre vie, on va la faire ensemble.' Au début, la peur est là. Je n'ai pas eu beaucoup d'amoureux, je suis la fille d'un seul homme. A partir d'un certain âge, le corps n'est plus le même. J'ai douté qu'un si bel homme s'intéresse à moi. Et il est tombé amoureux de moi."