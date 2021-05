Véronika Loubry en couple, et follement amoureuse du beau Gérard

La vie est pleine de surprises et ce n'est pas Véronika Loubry qui dira le contraire ! L'animatrice de 52 ans a vécu une période très difficile l'an dernier lorsqu'elle a été victime d'un infarctus de l'oeil au mois de mai. Une épreuve traumatisante qui a bien failli lui faire perdre la vue, mais qui s'est finalement bien terminée.

Plusieurs mois après ce terrible incident, la mère de Thylane et d'Ayrton Blondeau semble s'être parfaitement remise de cet incident et elle n'hésite pas à l'afficher sur son compte Instagram. Après s'être séparée de l'ancien footballeur Patrick Blondeau en 2016, Véronika a retrouvé le bonheur dans les bras de Gérard Kadoche et elle a publié mardi 4 mai, neuf sublimes photos pour cette date très spéciale pour le couple.

En effet, cela fait maintenant cinq ans que les deux tourtereaux sont ensemble. Une date symbolique que Véronika Loubry a souhaité célébrer avec ses 138 000 abonnés en leur partageant neuf magnifiques photos d'elle et Gérard. "Il y a 5 ans jamais je n'aurais pensé refaire ma vie c'était une vision onirique le bonheur des autres je me disais que ce n'était plus pour moi", ajoute-t-elle en commentaire pour remercier son chéri d'être rentré dans sa vie.

Tu es mon âme soeur , mon complice , mon meilleur conseil

Dans la suite de son message, celle que l'on sait très proche de sa fille Thylane, prouve à quel point elle tient à son homme. "Tu es mon âme soeur , mon complice , mon meilleur conseil , mon pilier , mon référent , l'épaule contre laquelle je peux poser ma tête et pleurer mais aussi l' oreille attentive qui m'écoute et me conseille jour et nuit", ajoute-t-elle, amoureuse.

Une très belle déclaration d'amour qui a suscité de multiples réactions. En plus de presque 15 000 likes récoltés, de nombreuses stars proches de Véronika Loubry ont tenu à la féliciter pour cette belle romance. Si Vanessa Demouy, Carla Bruni et sa fille Thylane ont fait le choix d'emojis représentants l'amour, Karine Le Marchand y est allée d'un très joli commentaire : "Y'a que ça de vrai! Merci de donner l'espoir", a-t-elle écrit.