Véronika Loubry émue aux larmes : sa fille, Thylane Blondeau, fête déjà ses 20 ans !

Sa "Thythy d'amour" rejoint la cour des grands. Depuis son plus jeune âge, Thylanne Blondeau est sous le feu des projecteurs puisque, comme vous le savez sans doute, elle avait été élue "plus belle petite fille du monde" à seulement six ans. La beauté, avec le temps, ne l'a jamais quittée. Mannequin, elle a été égérie L'Oréal, Lolita Lempicka, a défilé pour Jean-Paul Gaultier. Comédienne, elle a obtenu son premier rôle au cinéma dans le film Belle et Sébastien : L'aventure continue de Christian Duguay en 2015.

Sa jeune carrière, si florissante, a largement de quoi faire le bonheur de son amoureux, Ben Attal, mais surtout celui de sa maman. "Tu es une sublime jeune fille naturelle, sensible, timide avec un sacré caractère, poursuit Véronika Loubry sur les réseaux sociaux. Tu es ma fierté avec Ayrton [son fils de 13 ans, NDLR.]. Aujourd'hui tu as 20 ans, le plus bel âge. Alors profite, ma vie, profite de la vie. J'espère t'avoir inculqué les bonnes bases. Tu as l'avenir devant toi. Je t'aime de tout mon coeur de maman et je suis si fière de mon bébé, de ma grande fille. Si fière..."