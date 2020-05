Véronika Loubry victime d'un infarctus de l'oeil, l'animatrice en difficulté

Évidemment, c'est en toute pudeur que Véronika Loubry a fait ces quelques confessions. Actuellement, le monde est fracturé par une terrible pandémie, celle du coronavirus, et l'actrice en a bien conscience. "Vous me direz ce n'est rien, et je le conçois,a-t-elle conclu. Si je me compare à d'autres évidemment... je pense à tous les gens qui pendant le Covid-19 ont eu des soucis de santé tellement plus important que le mien. Mais c'est embêtant, je vous assure, de ne plus voir grand chose." Espérons que son partenaire, son Gérard Kadoche, soit là pour elle. En tant que bras droit... et qu'oeil gauche.