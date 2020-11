Veronika Loubry comblée : déclaration d'amour à son chéri, son "essentiel"

Confinée, Veronika Loubry s'occupe ! Elle s'est remise à la photographie et passe du bon temps avec son compagnon Gérard Kadoche. L'ex-animatrice télé et maman du mannequin Thylane Blondeau lui a redéclaré son amour en publiant une ravissante photo de leur couple.

Veronika Loubry et Gérard Kadoche résident à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Veronika partage avec ses plus de 130 000 abonnés Instagram son expérience de cette quarantaine sur la Côte d'Azur. Le 16 novembre dernier, Veronika a publié une nouvelle photo d'eux deux. Ils y portent des chemises en jean presque identiques et profitent d'une journée ensoleillée.

"Confinamoureusement vôtre #monessentiel", écrit simplement @veronikaloubry en légende de son portrait de couple.