Diaporama : Thylane Blondeau sublime en bikini : elle défile pour Etam, dans un décor de rêve

3 / 27

Thylane Blondeau - Défilé Etam Croisière 2022 au Domaine de Murtoli, Corse le 12 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage

Models walks the runway during the Etam Cruise 2022 show at Domaine de Murtoli on May 12, 2022 in Corsica, France.