Iris Mittenaere sexy en soutien-gorge scintillant au bras de Diego et d'ex Miss France

Les défilés Resort ne sont pas une nouveauté dans le monde de la mode. Des maisons de luxe telles que Dior ou Chanel se sont déjà prêtées au jeu. Cette dernière en a d'ailleurs organisé un le 5 mai dernier, à Monaco. Mais pour Etam, c'était une grande première. La marque a en effet organisé son premier défilé croisière le jeudi 12 mai 2022 dans un cadre idyllique. Pour l'occasion, des anciennes Miss France ont répondu présente.

Cette fois, ce n'est pas le traditionnel défilé de lingerie, généralement tenu en marge de la Fashion Week Parisienne, que la centaine d'invités a découvert. Etam a présenté sa nouvelle ligne de maillots de bain, un événement dévoilé en live sur le compte Instagram de la marque. Et c'est en Corse, sur la plage de la crique, au Domaine de Murtoli, que tout s'est déroulé. Les mannequins, parmi lesquelles l'égérie star Constance Jablonski ou Thylane Blondeau, la fille de Véronika Loubry et Patrick Blondeau, ont défilé les pieds dans l'eau. Un événement que la fan de mode Iris Mittenaere ne pouvait pas louper !

Miss France et Miss Univers 2016 a en effet fait le déplacement sur l'île de beauté. Comme à son habitude, elle a fait sensation avec sa tenue. Pour l'occasion, elle portait un pantalon et une veste blanche. Pas de top en revanche, elle s'est contentée d'un soutien-gorge (de maillot de bain ?) scintillant pour être dans le thème. Iris Mittenaere était bien entendu accompagnée de son cher et tendre Diego El Glaoui, dont elle est folle amoureuse.

Sur place, les tourtereaux ont pu retrouver d'autres anciennes reines de beauté, à commencer par Laury Thilleman. Contrairement à l'ex-représentante du Nord de la France, c'est seule que Miss France 2011 s'est envolée pour la France. Son époux Juan Arbelaez était aux fourneaux de son restaurant colombien Bazurto à Paris. La belle bretonne de 30 ans affichait comme toujours son plus beau sourire et était divine, vêtue d'un short en jean, d'un débardeur noir et d'une veste colorée. Flora Coquerel (Miss France 2014), sublime en robe noire, et Alicia Aylies (Miss France 2017), qui portait une robe blanche et violette très décolletée, ont aussi répondu présentes. La famille Miss France pourrait prochainement perdre sa patronne, Sylvie Tellier, annoncée sur le départ...

Etam a aussi pu compter sur l'actrice et mannequin Gaia Weiss, l'actrice et chanteuse Lola Le Lann, l'artiste Elia, l'actrice Zoé Adjani (la nièce d'Isabelle Adjani), les mannequins Katia Colomer, Daniel Illescas, Chloé Lecareux, Zoïa Mossour et enfin l'actrice Nora Arnezeder.