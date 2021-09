Riverdale : L'acteur KJ Apa est papa pour la première fois, Clara Berry a accouché

Carnet rose pour la star de la série Riverdale - diffusée sur Netflix -. À 24 ans, l'acteur KJ Apa et le mannequin Clara Berry (27 ans), ont accueilli leur premier enfant. Un jeune garçon prénommé Sasha Vai Keneti Apa, né le 23 septembre 2021. Après avoir officialisé leur relation début 2020, les deux tourtereaux avaient multiplié sur les réseaux sociaux de nombreuses preuves d'amour. Et malgré leurs quotidiens très chargés, l'interprète d'Archie Andrews dans la série à succès et le mannequin d'origine française avaient vécu leur idylle à l'abri des regards. Et de cette belle histoire est né un joli garçon.

Une fois leur relation officialisée le 19 mai dernier, Clara Berry a par la suite annoncé sur son compte Instagram sa grossesse ! Et ce dimanche 26 septembre 2021, cette dernière a publié une photo exclusive de la naissance de son premier enfant - photo capturée peu de temps après la naissance de son bébé -. Un cliché attendrissant sur lequel on peut apercevoir la main du nouveau-né serrer la main de sa maman. "Sasha Vai Keneti Apa, né le 23 septembre dernier. C'est une perfection parfaite. Je suis la plus chanceuse d'avoir maintenant deux hommes de ma vie, remplissant mon coeur de ce gigantesque amour cosmique", a-t-elle indiqué en légende, partageant par la même occasion le nom de son bébé.