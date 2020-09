Lili Reinhart : "Prisonnière" de la série Riverdale ? Son état inquiète

Interrompu en mars 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, le tournage de la série Riverdale est sur le point de reprendre à Vancouver au Canada. Une nouvelle qui n'enchante pas forcément Lili Reinhart, qui interprète Betty Cooper dans la série star de Netflix. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'actrice de 24 ans n'est pas très impatiente de reprendre le tournage. Interviewée par le magazine Nylon, elle confie : "Retourner au travail me donne le sentiment d'être une prisonnière, parce que je ne peux pas quitter le Canada. Cela ne me fait pas du bien. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous pour Thanksgiving, vous ne pouvez pas rendre visite à votre famille. Personne ne peut vous rendre visite à moins d'être mis en quarantaine."

Je dois rester forte

En effet, la pandémie de Covid-19 continue à menacer les acteurs de la série qui devront de ce fait se priver de leur famille pour la fête de Thanksgiving, qui aura lieu le 26 novembre prochain. Elle explique : "Je ne peux pas rentrer pour Thanksgiving, je ne peux pas rendre visite à ma famille. Personne ne peut me rendre visite à moins d'être en quarantaine." Un tournage qui risque donc d'être difficile à vivre pour l'ex de Cole Sprouse qui tente malgré tout de voir le bon côté des choses : "J'ai beaucoup de chance, mais bon... Je dois rester forte."

J'avais l'impression de mourir

Déjà fragile, la jeune femme qui a confié récemment être bisexuelle était tombée en dépression au cours du confinement lié au coronavirus. Interrogée par le magazine Refinery29 en août 2020, elle avait révélé avoir été particulièrement angoissée pendant la pandémie, notamment à cause de sa rupture avec Cole Sprouse. "Je ne voyais pas la lumière. J'avais l'impression de mourir. C'était vraiment dur, et il n'y a pas d'autre moyen que de traverser ça", avait-elle expliqué. Espérons que les acteurs de la série Camila Mendes et K. J. Apa redonnent un peu de baume au coeur à la jolie actrice.