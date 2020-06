Cole Sprouse et Lili Reinhart accusés d'agression sexuelle : ils répondent

Cole Sprouse et Lili Reinhart - qui viennent de se séparer - ont répondu aux accusations d'agression sexuelle faites contre deux par un utilisateur de Twitter resté anonyme. Ce témoignage publié dimanche a depuis été supprimé. Les stars de la série Riverdale assurent que ces accusations sont fausses.

"Les fausses accusations causes des dégâts monstrueux aux victimes d'agressions sexuelles. Plus tôt dans la journée, moi-même et trois autres membres du casting avons été les cibles de fausses accusations proférées par un compte anonyme sur Twitter. Je prends ces accusations très au sérieux et nous travaillerons avec les bonnes équipes pour retrouver la source du problème", a annoncé Cole Sprouse, 27 ans, sur Twitter.

Lili Reinhart, 23 ans, a cité le tweet de son ex. "J'ai toujours pris les agressions sexuelles sérieusement. Mais il a été prouvé que ce compte a été spécifiquement ouvert pour créer de fausses histoires à propos de moi et de mes collègues. Je ne peux pas penser à quelque chose de plus malsain que de mentir au sujet d'une agression sexuelle. Ça donne moins de pouvoir aux hommes et aux femmes qui sont assez courageux pour parler. Ce genre de mensonges peut ruiner des vies et des carrières", a développé l'actrice américaine.

Lili Reinhart assure également avoir des informations confirmant que ces accusations étaient entièrement fausses. "Je peux appeler ça un mensonge, car la personne qui a écrit ces accusations a déjà admis qu'elles étaient fabriquées de toutes pièces", a-t-elle expliqué. La comédienne a annoncé emmener l'affaire en justice : "Ce genre de comportement malade ne fait que heurter les vrais survivants."

Leur collègue et amie, Madelaine Petsch, a pris la défense de Lili Reinhart et Cole Sprouse, toujours sur Twitter. "En tant que femme qui a été agressée sexuellement, je suis profondément perturbée par quelqu'un qui croie qu'il est normal d'accuser à tort quelqu'un d'agression sexuelle. C'est dégoûtant", a-t-elle tweeté.

Comme le rapporte People, le compte Twitter aurait ensuite reconnu sa faute. "Vous voyez les gars comme c'est facile de mentir et que vous me croyiez ?", aurait-il tweeté. On ne sait pas vraiment quels autres acteurs de Riverdale étaient impliqués dans ce faux témoignage.

Cole Sprouse et Lili Reinhart étaient en couple depuis 2017. Ils se sont séparés à la fin du mois de mai.