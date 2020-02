KJ Apa (Riverdale) : "Coup de foudre" pour une mystérieuse Française ?

Six mois auparavant, KJ Apa avait été vu en train d'embrasser une certaine Britt Robertson, actrice de The Longest Ride, dans une soirée en marge de la Comic-Con de San Diego. Il semblerait donc que cette relation soit terminée. Depuis toujours, le comédien américain dit ne pas être pressé de trouver l'amour. "Je crois que j'attends juste le bon moment, la bonne personne. Je suis très occupé en ce moment. Je ne sais pas si j'ai assez de temps à consacrer à quelqu'un", avait-il confié à Cosmopolitain en 2017.

"Le fait que nous cherchions à être en couple ou non n'a pas d'importance. On ne peut pas décider du moment où on rencontre l'amour de sa vie", avait-il ajouté à Seventeen en 2018. Il semblerait que, sans chercher, KJ Apa ait enfin trouvé l'amour qu'il attendait patiemment.