Lili Reinhart fait son coming-out : "Je suis une femme bisexuelle et fière"

Lili Reinhart s'est fortement engagée dans la cause du mouvement Black Lives Matter depuis la mort de George Floyd, tué par asphyxie par un policier blanc lors d'un contrôle. "Je n'ai pas les bons mots, mais je suis avec vous. Je ne peux pas imaginer l'horreur que c'est de ne pas être protégé par nos 'leaders' à cause de sa couleur de peau. Je sais que le privilège blanc existe et je ne pourrais jamais vraiment comprendre ce que c'est d'être oppressée à cause de ma race", avait-elle justement écrit sur les réseaux sociaux.

Lili Reinhart, 23 ans, vient tout juste de se séparer de son partenaire d'écran dans Riverdale, Cole Sprouse (27 ans). Une rupture officialisée en mai dernier, après trois ans de vie commune. Leurs personnages, Betty Cooper et Jughead Jones, sont en couple dans la série (disponible sur Netflix).

Cole Sprouse partage les mêmes valeurs que son ex. L'ancienne star de Disney a été arrêtée en marge d'une manifestation, le 31 mai dernier à Santa Monica.