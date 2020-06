Iris Mittenaere rejoint le mouvement Black Lives Matter et se fait lyncher

Ce mardi 2 juin 2020, le monde entier s'est mobilisé sur les réseaux sociaux afin de mettre en avant le mouvement Black Lives Matter. Un mouvement qui a refait surface après le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd le 25 mai dernier par un agent de police de Minneapolis, Derek Chauvin. Cet acte de violence sans précédent a fait ressortir de vieilles blessures de la part des victimes de bavures policières sur fond de racisme. En France, la soeur d'Adama Traore a même profité de l'engouement général pour organiser une manifestation non autorisée dans le but de réclamer justice pour son frère, décédé en 2016 à la suite d'une interpellation musclée.

Sur Instagram, anonymes et personnalités ont de leur côté apporté leur soutien à la cause en postant en masse des publications complètement noires. Iris Mittenaere n'a pas manqué à l'appel et s'est elle aussi montrée solidaire. Problème, l'ancienne Miss France s'est attiré les foudres d'un internaute qui a vu dans son intervention de l'opportunisme et l'envie de se faire bien voir. "C'est marrant, on ne vous a pas entendue ces deux dernières années quand la police française a massacré des manifestants, éborgnés, mutilés par dizaine, de l'ultraviolence policière sur tout le territoire, quelle hypocrisie. En même temps, on ne peut pas bosser sur TF1 qui s'indigne de la violence policière aux États-Unis, mais défend la police française qui fracasse et tue autant et dire la vérité qui dérange !", lui a-t-il asséné. Iris Mittenaere n'aura pas tardé à se défendre, avançant qu'elle avait été l'une des premières à mettre en lumière le meurtre de George Floyd en France. "J'ai réagi en story dès le lendemain de la diffusion de cette vidéo qui m'a fait vomir avant même que la France se mette à poster quoi que ce soit. Mais vous n'avez certainement pas vu cela et je trouve dommage de devoir se justifier aujourd'hui."

La chérie de Diego El Glaoui poursuit en recentrant le débat sur l'essentiel, à savoir la tolérance et l'information : "Utilisons cette énergie pour nous renseigner, en parler autour de nous, débattre avec les plus jeunes et les éduquer. Encourageons les initiatives au lieu de trouver une critique à chaque fois. Cela encouragera peut-être plus de gens à poster quand ils se sentent concernés. Malheureusement aujourd'hui, les gens ont tellement envie de critiquer qu'avant de poster, la plupart réfléchissent et ne le font pas pour ne pas créer d'histoires et de débat inutiles. Arrêtons la haine, ici aussi."