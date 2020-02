Madelaine Petsch (Riverdale) célibataire : c'est fini avec Travis Mills !

La légendaire et sulfureuse Cheryl Blossom est désormais célibataire. La merveilleuse actrice de Riverdale (Netflix) ne serait plus en couple avec Travis Mills, son petit ami depuis plus de trois ans. Madelaine Petsch et son beau musicien de 30 ans se montraient de moins en moins ensemble sur leurs réseaux sociaux, éveillant déjà des soupçons chez les fans les plus perspicaces. Elle avait également foulé le photocall de la soirée Vanity Fair d'après Oscars sans son compagnon.

Comme l'annoncent conjointement les sites américains E! News et Us Weekly le 19 février 2020, Madelaine Petsch et Travis Mills auraient rompu il y a quelque temps déjà. L'actrice de 25 ans aurait déjà "retiré ses affaires du domicile de son ex, à Los Angeles". La dernière photo du couple publiée sur les réseaux sociaux date du 14 décembre dernier, où ils semblaient avoir passé une merveilleuse journée à Disneyland.