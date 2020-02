Joaquin Phoenix (Joker): Entouré de Rooney Mara et sa soeur, son portrait craché

Après avoir reçu son tout premier Oscar, Joaquin Phoenix a décidé de passer la traditionnelle soirée Vanity Fair en famille, avec sa mère Arlyn Phoenix (75 ans) et sa soeur, Rain Phoenix (47 ans). Comme on peut le voir sur des photos de l'événement, l'acteur ressemble comme deux gouttes d'eau à sa grande soeur. Même nez, mêmes yeux, même bouche : c'est à se demander si les deux ne sont pas jumeaux.

On comprend pourquoi Joaquin Phoenix avait coeur d'être en famille en ce jour spécial. Son défunt frère River Phoenix avait lui aussi été nommé aux Oscars, pour le prix du meilleur acteur masculin pour son rôle dans le drame musical À bout de course. "J'ai été égoïste, cruel, difficile. Je ne suis pas un modèle... mais beaucoup ici m'ont donné une seconde chance et je pense que c'est là que l'on trouve le meilleur dans chacun. Quand on se soutient les uns les autres. (...) Quand il avait 17 ans, mon frère a écrit ces paroles de chanson : "Cours après l'amour et la paix suivra." Merci", a déclaré Joaquin dans son émouvant discours de remerciement.