Joaquin Phoenix fuit la soirée des SAG awards pour manifester devant un abattoir

Joaquin Phoenix a esquivé les after parties des Screen Actors Guild awards (SAG) qui avaient lieu le 19 janvier 2020 à Los Angeles. Au lieu de boire du champagne dans une salle pleine d'hommes en costard, l'acteur très engagé en faveur des causes environnementales est directement parti visiter un abattoir à cochons. Quelques heures avant, il remportait le prix du meilleur acteur masculin pour son rôle dans Joker.

Comme le rapporte aujourd'hui TMZ.com, photos à l'appui, Joaquin Phoenix s'est rendu au sein de la ferme Farmer John, qui s'occupe d'emballer la viande, située à 5 kilomètres de Los Angeles. Là-bas, il a rejoint une douzaine de manifestants qui viennent là deux fois par semaine, chaque mercredi et chaque dimanche, depuis plus de trois ans.

Les manifestants stoppent les camions remplis de porcs qui arrivent sur le site, afin de donner de l'eau aux animaux. Près de 7000 cochons seraient tués chaque jour au sein de l'abattoir. "La plupart des gens ne savent pas vraiment comment ils torturent et tuent dans l'industrie de la viande et du lait", a confié Joaquin Phoenix à une journaliste présente sur place. "Nous avons des obligations morales d'en parler, de diffuser ça pour ce que c'est vraiment. On est endoctrinés avec ces images de ces animaux heureux dans les fermes, sur les boîtes de lait, dans les restaurants et c'est un mensonge", a-t-il poursuivi, comme le rapporte TMZ. Joaquin Phoenix a ainsi été présent du début à la fin de cette manifestation.

Joaquin Phoenix réalise de plus en plus d'actions pour changer les choses, dans l'industrie du cinéma comme pour les autres. Il aurait explicitement demandé à l'organisation des Golden Globes de créer un menu entièrement vegan. Quatre jours après, il prenait part aux manifestations hebdomadaires Fire Drill Fridays, à Washington DC, où il a été arrêté par les forces de l'ordre, tout comme le leader de ces rassemblements, Jane Fonda. Début janvier, l'acteur de 45 ans a annoncé qu'il porterait le même costume Stella McCartney pour tous les tapis rouges des cérémonies, des Golden Globes aux Oscars, le 10 février prochain.