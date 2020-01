Golden Globes 2020 : Les looks fous des stars, le bustier à l'honneur !

Les Golden Globes à Los Angeles c'est une vraie institution, tout Hollywood est réuni pour rendre hommage aux films et séries qui ont fait l'année 2019.

Et comme pour toutes les cérémonies de récompenses, le tapis rouge se transforme en festival de looks. Si du côté des hommes, la folie n'était pas au rendez-vous, chez les femmes on a laissé tomber les tons sombres de l'année passée pour remettre un peu de couleurs et de gaieté dans l'industrie du cinéma.

Et cette année, les actrices ont mis le bustier à l'honneur dans des robes toutes plus différentes les unes des autres, parfois excentriques, parfois simples et chic, il y en avait pour tous les goûts sur le red carpet des Golden Globes, même pour les immenses noeuds de Jennifer Lopez !

Un festival de looks à retrouver dans notre vidéo ci-dessus.