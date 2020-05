Lili Reinhart et Cole Sprouse : les amoureux de Riverdale se séparent !

Et après ça, vous voulez encore qu'on croie en l'amour ? Difficile. La nouvelle vient de tomber : Cole Sprouse et Lili Reinhart ont définitivement mis fin à leur relation. Depuis près de trois ans, les deux comédiens de la série Riverdale – qui interprètent Jughead Jones et Betty Cooper – avaient fait du rêve des téléspectateurs une réalité en tombant amoureux pour de bon. Mais selon les informations d'une source de Page Six, l'idylle est bel et bien terminée. Le couple a rompu tout récemment et les deux ex passent leur confinement chacun de son côté. "Ils restent bon amis", précise-t-on toutefois.

Ce n'est pas la première fois qu'on soupçonne leurs sentiments d'être passés à la trappe. Il y a peu de temps, Skeet Ulrich – F.P. Jones, le papa fictif de Colin Sprouse – avait partagé un Live Instagram avec sa petite amie Megan Blake Irwin. Or, quand ils avaient été questionnés à propos du jeune couple, ils avaient plus ou moins insisté en répondant que oui, ils "étaient" très mignons. Au passé. En juillet 2019, déjà, on pensait que les tourtereaux s'étaient envolés vers deux horizons différents. Pour démentir cette rumeur, le jeune homme de 27 ans avait pris la parole sur Twitter puis posé en couverture de W Magazine avec sa moitié.

"Ne croyez pas tout ce qui est écrit sur Internet, rectifiait-il. Les sources des magazines devraient essayer d'être un peu moins mauvaises. Les 'sources sûres' peuvent aller se faire foutre." Et pourtant. Cette histoire remonte à il y a un an, mais déjà, le journaliste de W Magazine avait de lourds soupçons. Cole Sprouse et Lili Reinhart avaient insisté pour être interviewés séparément, ce qu'il avait trouvé relativement étrange. "Personne ne sait depuis combien de temps on est ensemble et personne ne le saura jusqu'à ce qu'on soit prêts à le dire, racontait la jeune actrice de son côté. Personne ne sait comment on est tombés amoureux, sauf nos amis proches et nous." Pour obtenir les détails de la rupture, il va donc falloir s'armer de patience...