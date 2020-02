Riverdale : Deux des acteurs principaux quittent la série ! Explications

Branle-bas de combat à Riverdale : les départs se multiplient. Après avoir perdu Luke Perry, décédé en mars 2019 à l'âge de 52 ans, et qui laisse un grand vide dans le coeur des acteurs. La série diffusée sur la chaîne CW voit maintenant partir deux autres grands rôles, ceux de Hermione Lodge et FP Jones, joués par Marisol Nichols et Skeet Ulrich.

Celui qui joue le père de Jughead a tenu à s'exprimer sur son départ dans un communiqué où il rappelle sa "reconnaissance" : "Je suis incroyablement reconnaissant pour les amitiés que j'ai nouées dans Riverdale et tout le monde va me manquer au quotidien. Je suis fier d'avoir fait partie d'un groupe de personnes aussi talentueuses, devant et derrière la caméra". Skeet Ulrich a ajouté avoir "décidé que l'heure était arrivée de passer à autre chose pour explorer d'autres opportunités".

Mais Skeet Ulrich n'est le seul à déserter le plateau de la série, Marisol Nichols, qui interprète le rôle de la mère de Veronica. "J'ai passé un moment incroyable à donner vie à Hermione Lodge et à travailler avec ces gens incroyables, qui sont devenus ma famille", a-t-elle déclaré. "Nous avons eu tellement de moments merveilleux ensemble, des hauts très hauts comme des bas très bas. Nous avons les meilleurs fans du monde. J'ai hâte de voir ce qu'il va se passer après et je suis très excitée de voir ce que de futur me réserve."

Le scénariste de la série, Roberto Aguirre-Sacasa, a tenu à s'adresser à ses deux acteurs dans un message très tendre et amical. "Une partie de la vie de Riverdale (...) c'est de dire au revoir à des gens. Je suis reconnaissant à Skeet et Marisol pour leur incroyable travail sur la série pendant quatre ans et nous leur souhaitons bonne chance dans leurs futurs projets. FP et Marisol ne seront jamais bien loin de nos coeurs. Et, bien sûr, ils seront toujours les bienvenus à Riverdale."

Pour l'heure, on ne sait pas comment les équipes de Riverdale vont s'arranger pour justifier le départ de deux parents de la série. Reste à attendre de voir quelles pirouettes scénaristiques, caractéristiques de la série, attendent le téléspectateurs.