Mariage de Jordan Connor (Riverdale) : il a dit "oui" à sa chérie Jinjara Mitchell

Jordan Connor et Jinjara Mitchell sont d'heureux mariés ! Le 4 septembre, les acteurs se sont passés la bague aux doigts devant leurs familles et proches. Sur leurs comptes Instagram respectifs, ils ont partagé la bonne nouvelle à leurs fans. "Le plus beau jour de ma vie", écrit celui qui incarne Sweet Pea dans la série Riverdale. Jinjara Mitchell, de son côté, note sur le réseau social : "On l'a fait ! Spam de photos de mariage en cours". Les tourtereaux, qui étaient fiancés depuis 2018, ont célébré leur union au Long Beach Lodge Resort, un hôtel avec vue sur la mer, à Tofino (Colombie-Britannique) devant 50 personnes. D'ailleurs, les mariés ont partagé une photo d'eux en train de s'embrasser tendrement sur la plage.

En story, ils ont dévoilé les messages et voeux de leurs proches ainsi qu'une vidéo de leur mariage, prise par Jasmine Vega, l'interprète de Lizzie dans Les nouvelles aventures de Sabrina. On veut Jordan Connor et son épouse, Jinjara Mitchell faire leur entrée dans la salle de réception, sous les cris et applaudissements de leurs convives.