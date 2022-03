Kev Adams et Laetitia Kerfa (Validé) : de sortie avec Fréderique Bel pour une soirée importante

C'est au son (un peu vintage, il faut dire !) de Yannick et des Neg'Marrons que beaucoup de personnalité du spectacle ont donné de leur temps pour la bonne cause le 14 mars dernier ! L'association des Rois du Monde avait en effet réuni un parterre de stars pour fêter ses dix ans et récolter de l'argent pour les orphelins, les enfants dans le besoin ou hospitalisés.

Kev Adams avait notamment fait le déplacement et il a fait le show, lui qui a toujours été engagé pour différentes associations. L'acteur et humoriste y a retrouvé la magnifique Fréderique Bel , sublime dans une robe dorée. En attendant la sortie du 3evolet de Qu'est ce qu'on a fait au Bon Dieu, l'actrice était elle aussi venue généreusement et a pris la pose avec le boxeur Cyril Benzaquen.

Connue grâce à sa participation à la deuxième saison de la série de Franck Gastambide Validé, la rappeuse Laetitia Kerfa a également offert une performance lors de la soirée. La jeune femme, qui avait succédé à Hatik en tant que personnage principal du show de Canal+, voit sa carrière grimper en flèche depuis. Autre invité de la soirée, Amir a chanté quelques tubes tout comme Claudio Capéo qui participait lui aussi au spectacle. Les deux hommes se connaissent bien : depuis plusieurs années, ils participent ensemble au spectacle des Enfoirés. Amir avait fait sa grande première en 2017 et a chanté cinq fois avec la troupe. Claudio Capeo, quant à lui, l'a rejoint deux ans plus tard.

Laurie Cholewa, en charge des nombreux rendez-vous cinéma de Canal+, a retrouvé pendant la soirée son collègue Laurent Boyer, animateur légendaire de la chaîne M6 où il s'occupait en particulier des émissions people. Dans les autres invités de la soirée, on a pu voir le danseur de Danse avec les Stars Anthony Colette et l'influenceuse Roxanne. Le médiatique Imam Chalghoumi était lui aussi venu pour cette soirée solidaire.

La soirée s'est soldée par la remise d'un chèque de 20 000 euros à Stéphanie Robert, présidente et fondatrice de l'association Les rois du monde. Un très joli coup de pouce financier qui va permettre de développer de nouveaux projets.