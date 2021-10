Laetitia Kerfa : L'actrice de Validé très proche d'un ancien candidat de Secret Story

Franck Gastambide a trouvé sa nouvelle pépite pour la saison 2 de Validé. Après avoir dégoté Hatik dans le rôle d'Apash, le jeune rappeur en pleine ascension qui connaît malheureusement une fin tragique, c'est Laetitia Kerfa - dit Original Laeti - qui récupère le personnage principal. Elle interprète Sara, une rappeuse qui tente à son tour de se faire une place aidée par la même équipe d'Apash avant elle (Sabrina Ouazani, Saïdou Camara, Brahim Bouhlel).

Un rôle presque sur mesure pour la jolie brune de 27 ans qui évolue dans le milieu urbain depuis plusieurs années maintenant. La Parisienne d'origine algérienne et guadeloupéenne a d'ailleurs été repérée par Franck Gastambide sur les planches du théâtre de la Commune, à Aubervilliers, dans une pièce où elle jouait justement une rappeuse.



Grâce à l'exposition qu'elle rencontre avec Validé, Laeti est bien partie pour devenir la nouvelle superstar en vogue. La chanteuse et comédienne doit donc désormais se préparer en circonstance et, pour cela, elle loue les services d'un ancien candidat de Secret Story. En effet, comme elle l'a partagé sur son compte Instagram, Laeti se fait régulièrement coiffer par Morgan Ouatta, ex personnalité de la Maison des Secrets en 2011 lors de la saison 5, avec qui elle a tout l'air d'avoir développé une belle complicité.