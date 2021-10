Franck Gastambide, de l'eau dans le gaz avec Sabrina Ouazani ? Il serait un "célibataire convoité"

Vraie séparation ou opération coup de com' ? En pleine promotion de la saison 2 de sa série Validé (Canal), Franck Gastambide a laissé sous-entendre - sans démentir - qu'il était célibataire. En couple depuis de longues années avec l'actrice Sabrina Ouazani, d'ailleurs à l'affiche de sa fiction sur le rap français, le réalisateur semble désormais esseulé. Voici comment Cyril Hanouna l'a accueilli sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) le lundi11 octobre 2021.

"Ça va mon Franck ? Tout va bien dans ta vie ? On m'a dit que vous étiez le célibataire le plus convoité de Paris et de France actuellement ?", lance l'animateur. De quoi embarrasser Franck Gastambide, qui reste de marbre face à de tels propos. "Franchement, on m'a dit c'était vous (...) Il doit y a voir un quiproquo, on m'a dit que c'était vous (...) Bon, écoutez, c'est personne, en tout cas bravo pour la nouvelle saison, et de repartir sur de bonnes bases. Je ne sais plus quoi dire... Tu commences sérieusement à me faire chier !", poursuit enfin Cyril Hanouna.

À cela s'ajoute la demi-seconde étrange de samedi soir, lors du passage de Franck Gastambide dans l'émission On est en direct (France). Face à Léa Salamé, le réalisateur n'a pas résisté à déballer ses mots doux : "C'est à chaque fois très mignon. À chaque fois que je viens, et qu'on se regarde pendant les interviews...". "Ah il me drague ! Là je suis un peu emmerdée", lançait la journaliste.

Ensemble depuis plus de cinq ans, Franck Gastambide et Sabrina Ouazani n'ont encore rien officialisé. En janvier dernier, l'actrice détaillait ses projets de vie de famille auprès de Télé 7 Jours. "Construire, professionnellement, à travers l'écriture ou la comédie. Et personnellement : faire un enfant, me marier... ", confiait-elle.