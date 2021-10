Franck Gastambide et Sabrina Ouazani : leur histoire d'amour si secrète révélée par un célèbre animateur

Ils ne cachent rien de leur amour, bien sûr, puisqu'ils forment l'un des duo les plus craquants de France. Mais à l'origine, Sabrina Ouazani et Franck Gastambide se seraient bien passés de trop exposer leur douce romance. En 2021, les deux comédiens n'hésitent plus à faire la tournée des festivals, des avant-premières, des tapis rouges ensemble, à poser, parfois, pour les photographes avec le sourire aux lèvres. En juin 2018, en revanche, les choses étaient bien plus secrètes... jusqu'à ce que Thierry Ardisson balance l'information sur le plateau de l'émission Salut les Terriens !

Je ne nie pas mon histoire d'amour, mais ça nous appartient

Sabrina Ouazani, que l'on retrouve dans la saison 2 de la série Validé, sur Canal+ dès le 11 octobre 2021, s'était montrée particulièrement agacée face à ces révélations forcées. Est-elle encore fâchée contre le présentateur ? "Oui. Mais bon, ce n'était pas malveillant et puis quand on va dans ce style d'émission, on sait qu'on va aborder le sujet de la vie privée, affirmait-elle, quelques mois plus tard, auprès du magazine Télé Star. Je ne nie pas mon histoire d'amour, mais ça nous appartient. Par exemple, poster des photos où on se tient la main et où on se bécote, ce n'est pas notre truc. Moi, j'ai grandi dans des valeurs de pudeur."